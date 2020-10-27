Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Mediantos написав:А хочется назад в совок? Совок стриг население по-своему, и легально зарабатывая при совке, большинство населения, не могло даже мечтать купить машину, бОльшую квартиру... Поэтому приходилось жить в общагах, 20 лет ждать хрущевку и на 30 квадратах размещать 6 человек. Ну а то что происходит вполне логично, так как остальные налоги народ не хочет платить, то будут изымать другими способами. Другое дело, что пока не озвучены нормы, подходы планируемого налога. Вполне возможно, что с жителей хрущевок ничего снимать не будут - окно возможностей для совкодрочеров вернуться взад и ничего не платить ))) И важно отметить, что если Украина идет по пути капитализма, то вопрос объёма необходимых средств от сбора налогов зависит не от фамилии Зеленский, Порошенко, ведь бюджет наполняется не с неба и не из личного кармана клоуна или миллиардера. Лично я за то, чтобы налоги платили все, тогда не будут генерироваться фискалами новые, более изощренные способы изъятия денег.
Я ще вчив політеконміку соціалізму, то там так і говорилось, що трудящий отримує 10% грошима, а 90%, щоб він часом по дурості не витратив на щось шкідливе і непотрібне, йому дають житлом, освітою, медициною і т.д. Але при цьому хтось міг цих благ отримати значно більше за другого. Зараз, в принципі, працівнику залишається більше і логічно було би, щоб всі, хто заробляє щось і платили. Тому я за сплату податків на нерухомість, можна починати з більшої та дорожчої, а поступово всю по певних критеріях обкладати. Але одночасно знизити податки з офіційно працюючих, так щоб одне компенсувало друге. Заодно щось перепаде від тіньовиків у бюджети. А то часто є, що мають три-чотири поверхи, але оформили співласність, кого треба прописали, кого виписали, та ще і субсидії отримують.
Эти отменяют свои Е декларации а мы свои подавай.Я когда квартиру покупала налог уплатила , и уплатила за все материалы , мебель и по.Ты, государство, мне только палки в колеса ставило всю сознательную жизнь.Отчитайся мне, куда пошли мои налоги ,я жду!
Пришли к власти недоумки, которые не могут ничем помочь людям а делать все хуже и хуже у них получается. Неграмотный парламент ведёт в бездну. Нужно выбирать людей не только по Диплому а за успешные достижения для своей страны, иначе скоро мы будем платить налог за воздух!
safonovstanislav написав:Перенимаем европейский опыт. Там за каждый пук нужно платить. Капитализм. У нас, к налогу на владение собственностью только начали приучать. Дальше будут 3 шкуры сдирать с людей, которые хоть чем-то владеют
А хочется назад в совок? Совок стриг население по-своему, и легально зарабатывая при совке, большинство населения, не могло даже мечтать купить машину, бОльшую квартиру... Поэтому приходилось жить в общагах, 20 лет ждать хрущевку и на 30 квадратах размещать 6 человек. Ну а то что происходит вполне логично, так как остальные налоги народ не хочет платить, то будут изымать другими способами. Другое дело, что пока не озвучены нормы, подходы планируемого налога. Вполне возможно, что с жителей хрущевок ничего снимать не будут - окно возможностей для совкодрочеров вернуться взад и ничего не платить ))) И важно отметить, что если Украина идет по пути капитализма, то вопрос объёма необходимых средств от сбора налогов зависит не от фамилии Зеленский, Порошенко, ведь бюджет наполняется не с неба и не из личного кармана клоуна или миллиардера. Лично я за то, чтобы налоги платили все, тогда не будут генерироваться фискалами новые, более изощренные способы изъятия денег.
Я при совке не жил, но могу сказать, что тогда квартиры раздавали. Многие получили девушки-трёшки в новых районах. А, сейчас, эти же квартиры начнут забирать, обложив их бешеными налогами и коммуналкой.
Почему сразу в крайности? Если не Европа, почему сразу совок?
А что, идея ок, лишь есть маленький нюанс, что построило и выдало правительство Украины своим работающим и платящим налоги гражданам? Почему жители села получили паи, а что получили жители города? Предложение такое-облаживайте налогами то что построено и куплено после 1993года, значит люди смогли заработать и накопить при вашей власти. Остальное было построено нашими родителями, их трудом и налогами и нечего раззевать свой поток..
Мне "понравилась" фраза Гетманцева "... Не хочу пока называть сумму налога, чтобы не пугать людей". Представляете себе эту сумму?! Заботливый, о нашем душевном равновесии печется! Партия обманщиков и хапуг! Горетьим в аду во главе с вовой зеленским.
В целом идея правильная, только к реализации похоже как обычно подходят не с той стороны.
Для начала нужно отменить все субсидии
Даже на "льготные метры" тоже должен быть символический налог на уровне 0.05-0.1% стоимости в год
Налог должен платиться не ежемесячно, а раз в год вместе с подачей декларации, заявок на вычеты, возможностью пересмотра базовой стоимости и т.п.
Для частных домов - должен считаться скорее от площади фундамента чем от площади самого дома
Для первого владельца частного дома, который его и построил - первые лет 5 тоже символический налог
Вменяемое законодательство, которое с одной стороны позволит выселять злостных неплательщиков налога на недвижимость и комуналки, а с другой стороны гарантирует что их квартира будет продана по адекватной цене, и в результате они получат другое жилье которое им по карману + разницу в стоимости, а не окажутся совсем на улице
Инфраструктура домов престарелых и райцентров с развитой медициной для пенсионеров