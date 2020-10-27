Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...

Mediantos написав:

А хочется назад в совок? Совок стриг население по-своему, и легально зарабатывая при совке, большинство населения, не могло даже мечтать купить машину, бОльшую квартиру... Поэтому приходилось жить в общагах, 20 лет ждать хрущевку и на 30 квадратах размещать 6 человек. Ну а то что происходит вполне логично, так как остальные налоги народ не хочет платить, то будут изымать другими способами. Другое дело, что пока не озвучены нормы, подходы планируемого налога. Вполне возможно, что с жителей хрущевок ничего снимать не будут - окно возможностей для совкодрочеров вернуться взад и ничего не платить )))И важно отметить, что если Украина идет по пути капитализма, то вопрос объёма необходимых средств от сбора налогов зависит не от фамилии Зеленский, Порошенко, ведь бюджет наполняется не с неба и не из личного кармана клоуна или миллиардера.Лично я за то, чтобы налоги платили все, тогда не будут генерироваться фискалами новые, более изощренные способы изъятия денег.