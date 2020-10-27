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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:46

Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.

  Mediantos написав:А хочется назад в совок? Совок стриг население по-своему, и легально зарабатывая при совке, большинство населения, не могло даже мечтать купить машину, бОльшую квартиру... Поэтому приходилось жить в общагах, 20 лет ждать хрущевку и на 30 квадратах размещать 6 человек. Ну а то что происходит вполне логично, так как остальные налоги народ не хочет платить, то будут изымать другими способами. Другое дело, что пока не озвучены нормы, подходы планируемого налога. Вполне возможно, что с жителей хрущевок ничего снимать не будут - окно возможностей для совкодрочеров вернуться взад и ничего не платить )))
И важно отметить, что если Украина идет по пути капитализма, то вопрос объёма необходимых средств от сбора налогов зависит не от фамилии Зеленский, Порошенко, ведь бюджет наполняется не с неба и не из личного кармана клоуна или миллиардера.
Лично я за то, чтобы налоги платили все, тогда не будут генерироваться фискалами новые, более изощренные способы изъятия денег.


Я ще вчив політеконміку соціалізму, то там так і говорилось, що трудящий отримує 10% грошима, а 90%, щоб він часом по дурості не витратив на щось шкідливе і непотрібне, йому дають житлом, освітою, медициною і т.д. Але при цьому хтось міг цих благ отримати значно більше за другого. Зараз, в принципі, працівнику залишається більше і логічно було би, щоб всі, хто заробляє щось і платили. Тому я за сплату податків на нерухомість, можна починати з більшої та дорожчої, а поступово всю по певних критеріях обкладати. Але одночасно знизити податки з офіційно працюючих, так щоб одне компенсувало друге. Заодно щось перепаде від тіньовиків у бюджети. А то часто є, що мають три-чотири поверхи, але оформили співласність, кого треба прописали, кого виписали, та ще і субсидії отримують.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:06

Эти отменяют свои Е декларации а мы свои подавай.Я когда квартиру покупала налог уплатила , и уплатила за все материалы , мебель и по.Ты, государство, мне только палки в колеса ставило всю сознательную жизнь.Отчитайся мне, куда пошли мои налоги ,я жду!
allaalinova
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:00

Пришли к власти недоумки, которые не могут ничем помочь людям а делать все хуже и хуже у них получается. Неграмотный парламент ведёт в бездну. Нужно выбирать людей не только по Диплому а за успешные достижения для своей страны, иначе скоро мы будем платить налог за воздух!
svadba_lebedeva
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:31

  Mediantos написав:
  safonovstanislav написав:Перенимаем европейский опыт. Там за каждый пук нужно платить. Капитализм. У нас, к налогу на владение собственностью только начали приучать. Дальше будут 3 шкуры сдирать с людей, которые хоть чем-то владеют

А хочется назад в совок? Совок стриг население по-своему, и легально зарабатывая при совке, большинство населения, не могло даже мечтать купить машину, бОльшую квартиру... Поэтому приходилось жить в общагах, 20 лет ждать хрущевку и на 30 квадратах размещать 6 человек. Ну а то что происходит вполне логично, так как остальные налоги народ не хочет платить, то будут изымать другими способами. Другое дело, что пока не озвучены нормы, подходы планируемого налога. Вполне возможно, что с жителей хрущевок ничего снимать не будут - окно возможностей для совкодрочеров вернуться взад и ничего не платить )))
И важно отметить, что если Украина идет по пути капитализма, то вопрос объёма необходимых средств от сбора налогов зависит не от фамилии Зеленский, Порошенко, ведь бюджет наполняется не с неба и не из личного кармана клоуна или миллиардера.
Лично я за то, чтобы налоги платили все, тогда не будут генерироваться фискалами новые, более изощренные способы изъятия денег.

Я при совке не жил, но могу сказать, что тогда квартиры раздавали. Многие получили девушки-трёшки в новых районах. А, сейчас, эти же квартиры начнут забирать, обложив их бешеными налогами и коммуналкой.

Почему сразу в крайности? Если не Европа, почему сразу совок?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:44

  Grover написав:Вы заблуждаетесь. Дешевая ипотека повысит спрос на недвижимость и, следом, вырастут и цены, а, стало быть, и налогооблагаемая база.

Дешевая ипотека? в Украине? Ну, разве что, если рак на горе свистнет :roll: :D
  Grover написав:Посмотрите на цены на недвижимость в Польше и денежное количество выданных ипотечных кредитов "под 4%", которые так эти цены и разогнали. Сравните с Украиной.

Украина и Польша... Небо и земля...Что здесь сравнивать? Верховенство права с его отсутствием? Условия для жизни, ведения бизнеса и т.д. сравнимы? :shock:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:39

Да уж поднадоело "как в Европе", "как в США". Почемуто мы берем отуда только то что отнимает у граждан деньги.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:10

А что, идея ок, лишь есть маленький нюанс, что построило и выдало правительство Украины своим работающим и платящим налоги гражданам? Почему жители села получили паи, а что получили жители города?
Предложение такое-облаживайте налогами то что построено и куплено после 1993года, значит люди смогли заработать и накопить при вашей власти. Остальное было построено нашими родителями, их трудом и налогами и нечего раззевать свой поток..
rjurik2017
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:32

Мне "понравилась" фраза Гетманцева "... Не хочу пока называть сумму налога, чтобы не пугать людей". Представляете себе эту сумму?!
Заботливый, о нашем душевном равновесии печется! Партия обманщиков и хапуг! Горетьим в аду во главе с вовой зеленским.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:33

  Igorten написав:Да уж поднадоело "как в Европе", "как в США". Почемуто мы берем отуда только то что отнимает у граждан деньги.


Предлагаю как в коммунистическом Китае. Там ты покупаешь квартиру и она твоя 50 лет. А дальше всё.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:18

Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.

В целом идея правильная, только к реализации похоже как обычно подходят не с той стороны.
  • Для начала нужно отменить все субсидии
  • Даже на "льготные метры" тоже должен быть символический налог на уровне 0.05-0.1% стоимости в год
  • Налог должен платиться не ежемесячно, а раз в год вместе с подачей декларации, заявок на вычеты, возможностью пересмотра базовой стоимости и т.п.
  • Для частных домов - должен считаться скорее от площади фундамента чем от площади самого дома
  • Для первого владельца частного дома, который его и построил - первые лет 5 тоже символический налог
  • Вменяемое законодательство, которое с одной стороны позволит выселять злостных неплательщиков налога на недвижимость и комуналки, а с другой стороны гарантирует что их квартира будет продана по адекватной цене, и в результате они получат другое жилье которое им по карману + разницу в стоимости, а не окажутся совсем на улице
  • Инфраструктура домов престарелых и райцентров с развитой медициной для пенсионеров
candle645
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