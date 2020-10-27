Кого вы выбрали - те и пришли. Зато посмеялись.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:50
Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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