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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:50

Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.

  svadba_lebedeva написав:Пришли к власти недоумки

Кого вы выбрали - те и пришли. Зато посмеялись.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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