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Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:50
svadba_lebedeva написав:
Пришли к власти недоумки
Кого вы выбрали - те и пришли. Зато посмеялись.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 02 лис, 2020 02:16
Grover написав: RO41m написав:
Интересно, а как стоимость квартиры будут определять?
По некой усредненной рыночной цене (или по фактической цене из договора купли-продажи, если она выше оценочной). Скорее всего будет так. И считать налоги от цены, а не от площади - это правильное решение. Так и должно быть изначально.
p.S. В США налог на недвижимость = 1% в год от её стоимости.
В США налог зависит от штата, района (caunty) и города и оценочной стоимости недвижимости. Например, налог со среднего дома в Нью Джерси составляет $10,000-$12,000 в год. С такого же дома в Кентукки возьмут $700 в год. Вот такой разброс.
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