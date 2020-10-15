Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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В целом идея правильная, только к реализации похоже как обычно подходят не с той стороны.
Для начала нужно отменить все субсидии
Даже на "льготные метры" тоже должен быть символический налог на уровне 0.05-0.1% стоимости в год
Налог должен платиться не ежемесячно, а раз в год вместе с подачей декларации, заявок на вычеты, возможностью пересмотра базовой стоимости и т.п.
Для частных домов - должен считаться скорее от площади фундамента чем от площади самого дома
Для первого владельца частного дома, который его и построил - первые лет 5 тоже символический налог
Вменяемое законодательство, которое с одной стороны позволит выселять злостных неплательщиков налога на недвижимость и комуналки, а с другой стороны гарантирует что их квартира будет продана по адекватной цене, и в результате они получат другое жилье которое им по карману + разницу в стоимости, а не окажутся совсем на улице
Инфраструктура домов престарелых и райцентров с развитой медициной для пенсионеров
RO41m написав:Интересно, а как стоимость квартиры будут определять?
По некой усредненной рыночной цене (или по фактической цене из договора купли-продажи, если она выше оценочной). Скорее всего будет так. И считать налоги от цены, а не от площади - это правильное решение. Так и должно быть изначально.
p.S. В США налог на недвижимость = 1% в год от её стоимости.
В США налог зависит от штата, района (caunty) и города и оценочной стоимости недвижимости. Например, налог со среднего дома в Нью Джерси составляет $10,000-$12,000 в год. С такого же дома в Кентукки возьмут $700 в год. Вот такой разброс.
Это бред,бред,и ещё раз бред.Эй вы, там,у власти,вы тронутые не только умом но и совестью.Вы сочиняет это для кого?Вы мне дали хоть камушек?Мои родители получили квартиру при союзе.Жили в ней 40 лет.Да они выплатили уже каждый кирпич этого дома.Теперь я живу и тоже плачу.В Европе и в Штатах нет такого.Там есть СОБСТВЕННОСТЬ!!!