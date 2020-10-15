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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:18

Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.

В целом идея правильная, только к реализации похоже как обычно подходят не с той стороны.
  • Для начала нужно отменить все субсидии
  • Даже на "льготные метры" тоже должен быть символический налог на уровне 0.05-0.1% стоимости в год
  • Налог должен платиться не ежемесячно, а раз в год вместе с подачей декларации, заявок на вычеты, возможностью пересмотра базовой стоимости и т.п.
  • Для частных домов - должен считаться скорее от площади фундамента чем от площади самого дома
  • Для первого владельца частного дома, который его и построил - первые лет 5 тоже символический налог
  • Вменяемое законодательство, которое с одной стороны позволит выселять злостных неплательщиков налога на недвижимость и комуналки, а с другой стороны гарантирует что их квартира будет продана по адекватной цене, и в результате они получат другое жилье которое им по карману + разницу в стоимости, а не окажутся совсем на улице
  • Инфраструктура домов престарелых и райцентров с развитой медициной для пенсионеров
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:50

Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.

  svadba_lebedeva написав:Пришли к власти недоумки

Кого вы выбрали - те и пришли. Зато посмеялись.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 02:16

  Grover написав:
  RO41m написав:Интересно, а как стоимость квартиры будут определять?

По некой усредненной рыночной цене (или по фактической цене из договора купли-продажи, если она выше оценочной). Скорее всего будет так. И считать налоги от цены, а не от площади - это правильное решение. Так и должно быть изначально.

p.S. В США налог на недвижимость = 1% в год от её стоимости.


В США налог зависит от штата, района (caunty) и города и оценочной стоимости недвижимости. Например, налог со среднего дома в Нью Джерси составляет $10,000-$12,000 в год. С такого же дома в Кентукки возьмут $700 в год. Вот такой разброс.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 05:24

А Верховная рада будет платить за налоги или нет? У них там дома и квартиры по 400квадратов и больше.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 06:12

Почему налоги сравнивают с США и др. развитым странами? У них пособие по безработице выше в разы наших зарплат и пенсий. Как можно с минималки платить налог на богатство?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 07:26

Это бред,бред,и ещё раз бред.Эй вы, там,у власти,вы тронутые не только умом но и совестью.Вы сочиняет это для кого?Вы мне дали хоть камушек?Мои родители получили квартиру при союзе.Жили в ней 40 лет.Да они выплатили уже каждый кирпич этого дома.Теперь я живу и тоже плачу.В Европе и в Штатах нет такого.Там есть СОБСТВЕННОСТЬ!!!
vass10
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