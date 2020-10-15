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Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:57
finuser424 написав:
Почему налоги сравнивают с США и др. развитым странами? У них пособие по безработице выше в разы наших зарплат и пенсий. Как можно с минималки платить налог на богатство?
Давайте с Габоном сравним. В Габоне налог на недвижимость тоже есть и он довольно высок, но в Габоне нет пособий и вообще Габон это полный габон.
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