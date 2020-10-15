Давайте с Габоном сравним. В Габоне налог на недвижимость тоже есть и он довольно высок, но в Габоне нет пособий и вообще Габон это полный габон.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:57
Давайте с Габоном сравним. В Габоне налог на недвижимость тоже есть и он довольно высок, но в Габоне нет пособий и вообще Габон это полный габон.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:01
Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:03
Вы же в Украине живёте. У нас, как всегда, говорят об одном, а сделают совсем другое. Все будут платить, например, 1%, а избранные, в лучшем случае, 0.000001%, оформив свои дворцы, как недострои
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