Причин, з яких людина недоотримала стаж, можуть бути різними.
Дивися повний текст Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті, які не працювали, отримують однакові пенсії.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:35
Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті,...
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Дивися повний текст Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті, які не працювали, отримують однакові пенсії.
Додано: Суб 31 жов, 2020 14:52
Так тогда зачем работать, если пенсия одинаковая?
Да и еще под вопросом, будет ли та пенсия потом вообще?
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