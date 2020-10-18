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Мінсоцполітики пояснило, чому
пенсіонери зі стажем і ті,...

Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:35

Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті,...

Пропонуємо до обговорення:
Причин, з яких людина недоотримала стаж, можуть бути різними.

Дивися повний текст Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті, які не працювали, отримують однакові пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:52

Так тогда зачем работать, если пенсия одинаковая?
Да и еще под вопросом, будет ли та пенсия потом вообще?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:35

В мами 53 роки педстажу і пенсія 4800..
Я маю 25 років стажу і мені 50 років, 5 років не працюю і не збираюсь!!! ПНХ!!!
bobo
 
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