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Мінсоцполітики пояснило, чому
пенсіонери зі стажем і ті,...

Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:35

Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті,...

Пропонуємо до обговорення:
Причин, з яких людина недоотримала стаж, можуть бути різними.

Дивися повний текст Мінсоцполітики пояснило, чому пенсіонери зі стажем і ті, які не працювали, отримують однакові пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:52

Имею стаж работы 28 лет при выходе на пенсию нужно было иметь 25 лет почему получаю пенсию 1712 грн имею двоих несовершеннолетних детей на которых должн получать доплату. Не платят мотивируя что доплата вошла в пенсию. Что за бардак творится
elena1407sh
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:01

Була соціальна пенсія, тепер державна допомога. Не помер Данило, так галушка задушиала, Можна не працювати, соціаьний захист нероб понад усе
berezka200856
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:52

Почему платят всем одинаковые пенсии

Пенсии платят из солидарного фонда:
Неработающие получают за счёт работающих!!!
Государственная поддержка социального паразитизма.
Дать минимум паразитам, чтобы они не шли убивать, грабить, и насиловать всех подряд армией орков.
Законы отсутствуют, которые определяют обязательное внесение налогов, т.е. участие каждого гражданина в социальной жизни общества!!!!!!!
Неработающие имеют привилегии и социальные дотации в своей жизни.
Государство не контролирует жизнь тунеядцев, а к пенсионному возрасту даёт пенсию или материальную помощь!
Государство не объясняет гражданам,почему социальным иждивенцам платят на период старости деньги из налогов работающего населения.
Работающему человеку при оформлении пенсии сегодня ставят невыносимые условия и претензии к документам ( старым трудовым книжкам)!!!
Печати,подписи, даты - это ошибки советских чиновниц отдела кадров, из-за которых людям любыми методами уменьшают размер пенсии!!!
florazemnaya
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:20

Все три пенсионера срочно начали читать сайт и зарегистрировались? :lol:

У вас,что под домом ларки с газетами закрыли, что вы в мировую паутину кинулись?
Ratatui
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