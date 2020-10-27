Українські заробітчани щорічно переказують у країну мільярди зароблених за кордоном доларів.
Дивися повний текст Українських заробітчан змусять платити податки: кому і скільки доведеться віддати.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:16
Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...
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Дивися повний текст Українських заробітчан змусять платити податки: кому і скільки доведеться віддати.
Додано: Суб 31 жов, 2020 14:29
А зачем платить налоги в Украине?
Человек проживал в другой стране, там же платил налоги. Украина тут каким боком?
Одно дело, если бы украинцу шёл доход из-за бугра и при этом он физически находился в Украине, тогда вопросов нет.
Да и Украина вроде подписала договора со многими странами об избежании двойного налогообложения.
Додано: Суб 31 жов, 2020 14:40
если человек работает более 183 дней в году за пределами Украины он не является налоговым резидентом Украины и должен платить налоги в Украине только от доходов полученных на территории Украины...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Суб 31 жов, 2020 14:46
Это называется - пощипать.
Я представляю как им всем налоги заплатят когда терпение кончится.
Это же не за деньги шоколодного или забугорных ублю.... майданы собирать. Это от чистого сердца, от всей души измученного украинского народа. С процентами и подоходными отвалят. :D
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