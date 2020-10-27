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Українських заробітчан змусять
платити податки: кому і...

Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:16

Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...

Пропонуємо до обговорення:
Українські заробітчани щорічно переказують у країну мільярди зароблених за кордоном доларів.

Дивися повний текст Українських заробітчан змусять платити податки: кому і скільки доведеться віддати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:16

а когда олигархи заплатят со своих доходов в офшорах?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:29

А зачем платить налоги в Украине?
Человек проживал в другой стране, там же платил налоги. Украина тут каким боком?
Одно дело, если бы украинцу шёл доход из-за бугра и при этом он физически находился в Украине, тогда вопросов нет.
Да и Украина вроде подписала договора со многими странами об избежании двойного налогообложения.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:40

если человек работает более 183 дней в году за пределами Украины он не является налоговым резидентом Украины и должен платить налоги в Украине только от доходов полученных на территории Украины...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:46

Это называется - пощипать.
Я представляю как им всем налоги заплатят когда терпение кончится.
Это же не за деньги шоколодного или забугорных ублю.... майданы собирать. Это от чистого сердца, от всей души измученного украинского народа. С процентами и подоходными отвалят. :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:17

С нашим менталитетом нужно менять систему налогообложения. Ввести налоги с оборота, с покупок и выведения капитала. А иначе бюджетные кровососы живут только за счёт самых нищих.
iri-shpak
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:26

Всех к ногтю ибо нефиг жировать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:10

То есть, если я работаю в стране где налог составляют 35% то по возвращению государство Украина доплатит мне 15,5%?
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:49

"Стахановское движение" (С) Городок. От заробитчан минсоцполитики.
Данные о состоянии счетов украинцев им предоставят. Да щас, конечно. В обе руки. Страна, которая платит з/п, та и собирает налоги, что в принципе справедливо.
Nickoss1
 
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