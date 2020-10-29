Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:36
если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:09
И шо? 1 млрд. грн в год, смешной этот Любченко, это ни очем.
Одно точно, "с паршивой овцы, хоть, шерсти клок", - загибается страна, факт.
А пенсии, не стоит переживать, масса предпосылок, к примеру, крах социальной сферы в Украине, примечательно, что это так же факт.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:14
капець, держава роботи не дала, а податки давай плати, здирництво якесь
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:26
Нет, не так.
У нас типа - если у тебя появилось, то будь добр, отслюнявь.-
Это рэкет
Зе-Чмо
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:28
При таком раскладе, да.
Зе-Чмо
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