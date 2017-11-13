Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...

Додано: Пон 02 лис, 2020 02:42

Dear_Sir написав: Вполне справедливо. Я, например, ничего г-ву Украина не плачу, но и за пенсией не приду. Однако, как я могу вернуть уплаченное за годы работы в Украине? Для пенсии этого недостаточно, те вроде как и не было ничего, деньги ушли в неизвестном направлении. Вполне справедливо. Я, например, ничего г-ву Украина не плачу, но и за пенсией не приду. Однако, как я могу вернуть уплаченное за годы работы в Украине? Для пенсии этого недостаточно, те вроде как и не было ничего, деньги ушли в неизвестном направлении.

А кто-то уже пробовал возвращать все уплаченные пенсионные взносы, с поправками на инфляцию?Если вернуть взносы хотя-бы лет за 20, это уже порядка 316 тыс.грн (если ориентироваться на минимальную зарплату). Положить в банк под 9% и получать 1900 грн процентов каждый месяцМногие пенсионеры и сейчас меньше получают. А тут не нужно копить стаж до 35 лет, достаточно 20 лет стажа - забрал уплаченные взносы, положил в банк и получай проценты больше чем пенсионеры пенсиюА если не забирать проценты, а подкопить еще 7 лет, то на счету уже будет больше 500 тысяч, а месячные проценты уже будут 3000 грн. В полтора раза выше чем пенсия у большинства пенсионеров сейчас.