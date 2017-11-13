Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:11
За что я должен платить налоги? Пусть обеспечат меня работой, моих родителей пенсией, детей учёбой, тогда заплачу с радостью. А так я пашу по 12 часов, чтобы помочь и родителям и детям,не вижу их месяцами, а они думают, как ещё деньги содрать..... Главное, что эти люди, сами всё имеют, земли, деньги, недвижимость, пусть платят честные налоги и всё будет
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