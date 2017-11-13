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Українських заробітчан змусять
платити податки: кому і...

Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:36

  lelyabysinka написав:А пенсией вы обечпечите заробитчан после уплаты налого или просто попользуетесь их налогами,а в старости подыхайте под забором?

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:09

И шо? 1 млрд. грн в год, смешной этот Любченко, это ни очем.
Одно точно, "с паршивой овцы, хоть, шерсти клок", - загибается страна, факт.
А пенсии, не стоит переживать, масса предпосылок, к примеру, крах социальной сферы в Украине, примечательно, что это так же факт.
antae2019
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:28

  RomanTik написав:
  lelyabysinka написав:А пенсией вы обечпечите заробитчан после уплаты налого или просто попользуетесь их налогами,а в старости подыхайте под забором?

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?

При таком раскладе, да.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:07

Да не знають уже как здерти гроши, і не подавляться вони.
fazilovvitalij
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:22

Анім

Хай перестануть красти і собі такі зарплати нараховувати і тоді хватить і на пенсію на все. Першу очерідь для того аби брати податок з заробітчанина хай один з них завдасть собі питання що він зробив для цього заробітчанина аби він платив податок для держави, які дальше підуть їм усім по карманам.
suvaloandriy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:11

Люди не в змозі заробити в власній країні і мусять їхати гарувати за кордон щоб прогодувати свою сім'ю. Ви зробіть роботи із зарплатою не нижче 30000грн і будуть люди заробляти і будуть в дома і будуть податки. А зараз в нас демократія де хочу туди і продаю свою працю.
marguk44
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 02:21

  RomanTik написав:
  lelyabysinka написав:А пенсией вы обечпечите заробитчан после уплаты налого или просто попользуетесь их налогами,а в старости подыхайте под забором?

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?


Вполне справедливо. Я, например, ничего г-ву Украина не плачу, но и за пенсией не приду. Однако, как я могу вернуть уплаченное за годы работы в Украине? Для пенсии этого недостаточно, те вроде как и не было ничего, деньги ушли в неизвестном направлении.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 02:42

  Dear_Sir написав:Вполне справедливо. Я, например, ничего г-ву Украина не плачу, но и за пенсией не приду. Однако, как я могу вернуть уплаченное за годы работы в Украине? Для пенсии этого недостаточно, те вроде как и не было ничего, деньги ушли в неизвестном направлении.


А кто-то уже пробовал возвращать все уплаченные пенсионные взносы, с поправками на инфляцию?

Если вернуть взносы хотя-бы лет за 20, это уже порядка 316 тыс.грн (если ориентироваться на минимальную зарплату). Положить в банк под 9% и получать 1900 грн процентов каждый месяц :D

Многие пенсионеры и сейчас меньше получают. А тут не нужно копить стаж до 35 лет, достаточно 20 лет стажа - забрал уплаченные взносы, положил в банк и получай проценты больше чем пенсионеры пенсию :D

А если не забирать проценты, а подкопить еще 7 лет, то на счету уже будет больше 500 тысяч, а месячные проценты уже будут 3000 грн. В полтора раза выше чем пенсия у большинства пенсионеров сейчас. :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 05:48

Це не пенсійний податок, а податковий і воєнний . Вони на пенсію не ідуть лише на зарплати чиновникам, поліцейським, лікарям і т.д.... Їм нема звідки брати грошей на їхні захмарні зарплати.,.. Краще б зробили соціальну карту, хто платить ці податки той безкоштовно отримує лікування. Більшість з цих людей їде щоб заробити кошти на лікування близьких їм людей...
gallchonokyur
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:42

  lelyabysinka написав:А пенсией вы обечпечите заробитчан после уплаты налого или просто попользуетесь их налогами,а в старости подыхайте под забором?

похоже ответ вы сами знаете... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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