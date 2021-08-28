Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:36
если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:09
И шо? 1 млрд. грн в год, смешной этот Любченко, это ни очем.
Одно точно, "с паршивой овцы, хоть, шерсти клок", - загибается страна, факт.
А пенсии, не стоит переживать, масса предпосылок, к примеру, крах социальной сферы в Украине, примечательно, что это так же факт.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:28
При таком раскладе, да.
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:22
Анім
Хай перестануть красти і собі такі зарплати нараховувати і тоді хватить і на пенсію на все. Першу очерідь для того аби брати податок з заробітчанина хай один з них завдасть собі питання що він зробив для цього заробітчанина аби він платив податок для держави, які дальше підуть їм усім по карманам.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:11
Люди не в змозі заробити в власній країні і мусять їхати гарувати за кордон щоб прогодувати свою сім'ю. Ви зробіть роботи із зарплатою не нижче 30000грн і будуть люди заробляти і будуть в дома і будуть податки. А зараз в нас демократія де хочу туди і продаю свою працю.
Додано: Пон 02 лис, 2020 02:21
Вполне справедливо. Я, например, ничего г-ву Украина не плачу, но и за пенсией не приду. Однако, как я могу вернуть уплаченное за годы работы в Украине? Для пенсии этого недостаточно, те вроде как и не было ничего, деньги ушли в неизвестном направлении.
Додано: Пон 02 лис, 2020 02:42
А кто-то уже пробовал возвращать все уплаченные пенсионные взносы, с поправками на инфляцию?
Если вернуть взносы хотя-бы лет за 20, это уже порядка 316 тыс.грн (если ориентироваться на минимальную зарплату). Положить в банк под 9% и получать 1900 грн процентов каждый месяц
Многие пенсионеры и сейчас меньше получают. А тут не нужно копить стаж до 35 лет, достаточно 20 лет стажа - забрал уплаченные взносы, положил в банк и получай проценты больше чем пенсионеры пенсию
А если не забирать проценты, а подкопить еще 7 лет, то на счету уже будет больше 500 тысяч, а месячные проценты уже будут 3000 грн. В полтора раза выше чем пенсия у большинства пенсионеров сейчас.
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