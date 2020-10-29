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ООН назвала розмір збитків у
туристичній галузі через...

ООН назвала розмір збитків у туристичній галузі через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:43

ООН назвала розмір збитків у туристичній галузі через...

Пропонуємо до обговорення:
Туристична галузь отримала збиток в розмірі 730 мільярдів доларів за 8 місяців 2020 року в результаті скорочення числа туристичних поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу.

Дивися повний текст ООН назвала розмір збитків у туристичній галузі через COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:43

стоило бы ещё добавить что более 5 млн. человек работавших в сфере туризма потеряли работу...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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