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Microsoft Edge отримав вертикальні вкладки і кілька...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft випустила нову збірку фірмового браузера. Ключовою особливістю свіжої бета-версії програми стала покращена робота з вкладками. Крім функції їх вертикального розміщення, анонсованої ще навесні цього року, наступник Internet Explorer отримав і ряд інших корисних можливостей.
Дивися повний текст Microsoft Edge отримав вертикальні вкладки і кілька інших нових функцій
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