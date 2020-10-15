В Україні співпраця з рієлторами або брокерами при операціях з нерухомістю може стати обов’язковою.
Дивися повний текст Як читачі Finance.ua обирають нерухомість? (опитування).
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:52
Як читачі Finance.ua обирають нерухомість? (опитування)
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Дивися повний текст Як читачі Finance.ua обирають нерухомість? (опитування).
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:52
Цікаво, а як шукають собі квартиру оті 43%, які "не готові доплачувати за послуги посередника", якщо вони не попадають у 31% ("я сам собі рієлтор") ?
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