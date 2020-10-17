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В Україні хочуть витратити
близько 2 млрд гривень на...

В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 05:26

В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19.
R2
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