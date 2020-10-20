Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 05:26
В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19.
Додано: Нед 01 лис, 2020 05:26
при***, вы старым методом не работаете. Больных вовремя не лечат не диагностируют негде размещать на лечение и лечить бесплатно как у людей за границей. Ищут лазейку чтобы украсть еще 2 млрд., чтобы нажиться на болезни и смертях людей.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:51
смысл затеи в названии - не "будет разработан эффективный метод диагностики" а "хотят потратить (!!!)...". оговорка по Фрейду
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:10
Хорошо что уточнили, должны успеть.Через два месяца уже covid-20 будет-это две большие разницы.
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