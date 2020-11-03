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В Україні хочуть витратити
близько 2 млрд гривень на...

В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 05:26

В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 05:26

при***, вы старым методом не работаете. Больных вовремя не лечат не диагностируют негде размещать на лечение и лечить бесплатно как у людей за границей. Ищут лазейку чтобы украсть еще 2 млрд., чтобы нажиться на болезни и смертях людей.
vlitanskaa
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:51

смысл затеи в названии - не "будет разработан эффективный метод диагностики" а "хотят потратить (!!!)...". оговорка по Фрейду
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:10

Хорошо что уточнили, должны успеть.Через два месяца уже covid-20 будет-это две большие разницы.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:15

Может,лучше врачам доплаты сделать?Нет?Лучше распилить?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:10

Задумка чудесная, но в названии этой статьи есть не точности, точнее будет так ...хочуть спи**ть близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19.
sersilver
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