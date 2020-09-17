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Реконструкція мосту Патона:
побудувати супутник і...

Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:17

Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і...

Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що реконструкція моста Патона в столиці обійдеться приблизно в 7 млрд грн або 250 млрд дол.

Дивися повний текст Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і відправити в космос обійдеться дешевше (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:17

Патон сделал сальто, от того какие суммы хотят распилить!
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:26

меня интересует не сумма, а время - почему так долго?
asdrud2016
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