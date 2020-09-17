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Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що реконструкція моста Патона в столиці обійдеться приблизно в 7 млрд грн або 250 млрд дол.
Дивися повний текст Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і відправити в космос обійдеться дешевше (інфографіка)
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R2
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:17
Патон сделал сальто, от того какие суммы хотят распилить!
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straponesa
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:26
меня интересует не сумма, а время - почему так долго?
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asdrud2016
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:21
asdrud2016 написав:
меня интересует не сумма, а время - почему так долго?
Чем дольше пилишь, тем больше можно напилить. Тем более что 250 млн это не окончательная сумма.
Голосуем далее за подобное дерьмо.
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:25
Мост между Крымом и РФ (19 км общей длины), который было нереально построить по заявлениям наших специалистов, обошелся в 4 млрд. долл.
1 км немного больше 200 млн. дол и это учитывая ВСЕ ОТКАТЫ бюджета .
Длина моста Патона 1543 м.= замена дорожного полотна 250 млн. дол.
Обгоним и перегоним.
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TUR
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:36
Время как раз рассчитано под выборы следующего мера,...
Концы в воду,...
Китайцы за 50 млн. могут новый построить.
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anton_gms
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:38
TUR написав:
Мост между Крымом и РФ (19 км общей длины), который было нереально построить по заявлениям наших специалистов, обошелся в 4 млрд. долл.
1 км немного больше 200 млн. дол и это учитывая ВСЕ ОТКАТЫ бюджета .
Длина моста Патона 1543 м.= замена дорожного полотна 250 млн. дол.
Обгоним и перегоним.
Украина - богатая страна!
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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