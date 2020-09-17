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Реконструкція мосту Патона:
побудувати супутник і...

Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:17

Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і...

Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що реконструкція моста Патона в столиці обійдеться приблизно в 7 млрд грн або 250 млрд дол.

Дивися повний текст Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і відправити в космос обійдеться дешевше (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:26

меня интересует не сумма, а время - почему так долго?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:21

  asdrud2016 написав:меня интересует не сумма, а время - почему так долго?

Чем дольше пилишь, тем больше можно напилить. Тем более что 250 млн это не окончательная сумма.
Голосуем далее за подобное дерьмо.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:36

Время как раз рассчитано под выборы следующего мера,...
Концы в воду,...
Китайцы за 50 млн. могут новый построить.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:17

В октябре 2008 г (курс долл 5) этот же проект стоил до 700 млн грн при Ющенко.

Проект предусматривает увеличение ширины проезжей части моста до 37,3 м путем замены существующих железобетонных плит на отдельные стальные ортотропные плиты, что поспособствует появлению еще одной, восьмой полосы движения. Кроме того, планируется отремонтрировать все то, что находится под проезжей частью. Это ремонт и замена изношенных элементов, перекладка существующих коммуникаций, антикоррозийная защита всех стальных конструкций моста, в т. ч. существующих. Такая реконструкция обойдется Киеву в 600 - 700 млн. грн. и стеснит движение автотранспорта. Поэтому реализовать проект можно будет только после открытия первой очереди строительства Подольско - Воскресенского моста. https://stroy-ua.net/index.php?alias_st ... erspektyvy

ДелайТЕ выводы :lol:
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:38

asdrud2016
Может этих лучше пригласить, потому как от своих производителей уже воротит.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:42

Re: Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і...

А это для сравнения с говновозкой, ой с гиперлупом в аэропорт Борисполь
tigr-uu
 
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