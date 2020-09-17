Реконструкція мосту Патона: побудувати супутник і...
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В октябре 2008 г (курс долл 5) этот же проект стоил до 700 млн грн при Ющенко.
Проект предусматривает увеличение ширины проезжей части моста до 37,3 м путем замены существующих железобетонных плит на отдельные стальные ортотропные плиты, что поспособствует появлению еще одной, восьмой полосы движения. Кроме того, планируется отремонтрировать все то, что находится под проезжей частью. Это ремонт и замена изношенных элементов, перекладка существующих коммуникаций, антикоррозийная защита всех стальных конструкций моста, в т. ч. существующих. Такая реконструкция обойдется Киеву в 600 - 700 млн. грн. и стеснит движение автотранспорта. Поэтому реализовать проект можно будет только после открытия первой очереди строительства Подольско - Воскресенского моста. https://stroy-ua.net/index.php?alias_st ... erspektyvy