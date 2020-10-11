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Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Встановлення ксенонових ламп у оптику без лінз, не дає багато переваг автомобілісту, а зустрічних водіїв може засліплювати.
Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто
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