Встановлення ксенонових ламп у оптику без лінз, не дає багато переваг автомобілісту, а зустрічних водіїв може засліплювати.
Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:40
Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:33
А за леды? Леды сейчас ярче ксенона светят. И колхозят их повсеместно.
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