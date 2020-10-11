Встановлення ксенонових ламп у оптику без лінз, не дає багато переваг автомобілісту, а зустрічних водіїв може засліплювати.
Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:40
Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені...
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Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто.
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:41
Уже пора штрафовать. Хватит предупреждений. Больше половины машин слепят встречных.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:33
А за леды? Леды сейчас ярче ксенона светят. И колхозят их повсеместно.
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:06
А как полиция будет выявлять эти ксеноны? Техосмотра нет, останавливать просто для проверки фар- не имеют права. Проверять техсостояние машины на дороге тоже не могут. Потому и ездят китайские ксеноны.
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