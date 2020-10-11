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Водіїв попередили про штраф
за самостійно встановлені...

Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:40

Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені...

Пропонуємо до обговорення:
Встановлення ксенонових ламп у оптику без лінз, не дає багато переваг автомобілісту, а зустрічних водіїв може засліплювати.

Дивися повний текст Водіїв попередили про штраф за самостійно встановлені ксенонові лампи на авто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:41

Уже пора штрафовать. Хватит предупреждений. Больше половины машин слепят встречных.
2_2alex
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:33

А за леды? Леды сейчас ярче ксенона светят. И колхозят их повсеместно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:00

Давно пора!
fillimonof
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:06

А как полиция будет выявлять эти ксеноны? Техосмотра нет, останавливать просто для проверки фар- не имеют права. Проверять техсостояние машины на дороге тоже не могут. Потому и ездят китайские ксеноны.
valera2011
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:31

в РФ давно не ездят, как-то справились же) какое-то время выкручивались, так как было указание про ксенон, но не про диоды, сейчас, думаю, и в этом порядок навели.
приборы есть, не слишком сложные и дорогие, выясняется за пару минут прямо у машины. будет закон- никаких проблем не вижу.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:17

Давно пора колхозников на жигулях с такими фарами плющить. Задолбали дятлы.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:32

якісні леди - краще галогенок і з чіткою світловою границею освітлення
oleggg_ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:59

Давно пора штрафовать таких де*** с неправильным ксеноном. И сразу разбивать фары на месте. Особенно напрягает при встречном проезде по дворам и узким улицам. Едет навстречу, сволочь и полностью ослепляет, куда ты ни смотри.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:12

  pmdunavesta написав:Давно пора штрафовать таких де*** с неправильным ксеноном. И сразу разбивать фары на месте. Особенно напрягает при встречном проезде по дворам и узким улицам. Едет навстречу, сволочь и полностью ослепляет, куда ты ни смотри.


По дворам ладно там скорость 10км, а вот на наших трассах узкоколейках это та ещё жесть.
Ratatui
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