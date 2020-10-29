Одне з українських міст хоче обмежити використання автомобілів на важкому паливі.
Дивися повний текст Одне з українських міст хоче обмежити використання автомобілів на важкому паливі.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:46
Одне з українських міст хоче обмежити використання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Одне з українських міст хоче обмежити використання автомобілів на важкому паливі.
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:46
смелый шаг, но насколько мы уже сейчас готовы к 2030? 10 лет для Украины крайне мало, по последней новости мы только один мост "Патона" строим 5 лет.
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