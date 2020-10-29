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Одне з українських міст хоче
обмежити використання...

Одне з українських міст хоче обмежити використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:46

Одне з українських міст хоче обмежити використання...

Пропонуємо до обговорення:
Одне з українських міст хоче обмежити використання автомобілів на важкому паливі.

Дивися повний текст Одне з українських міст хоче обмежити використання автомобілів на важкому паливі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:46

смелый шаг, но насколько мы уже сейчас готовы к 2030? 10 лет для Украины крайне мало, по последней новости мы только один мост "Патона" строим 5 лет.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:40

Тупо копируют опыт городов Германии. Кто был во Львове последние время на машине то понял что вьехать и выехать из Львова со стороны Киева очень проблематично. Своих мозгов нету все копируют.
Nicolas21
 
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