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Одне з українських міст хоче
обмежити використання...

Одне з українських міст хоче обмежити використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:46

Одне з українських міст хоче обмежити використання...

Пропонуємо до обговорення:
Одне з українських міст хоче обмежити використання автомобілів на важкому паливі.

Дивися повний текст Одне з українських міст хоче обмежити використання автомобілів на важкому паливі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:46

смелый шаг, но насколько мы уже сейчас готовы к 2030? 10 лет для Украины крайне мало, по последней новости мы только один мост "Патона" строим 5 лет.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:40

Тупо копируют опыт городов Германии. Кто был во Львове последние время на машине то понял что вьехать и выехать из Львова со стороны Киева очень проблематично. Своих мозгов нету все копируют.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:21

Оно и понятно. Новоевропейцы натянули вильвив ушатанных дизелей с пильских вторчерметов, теперь не продохнуть.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:38

  Nicolas21 написав:Тупо копируют опыт городов Германии. Кто был во Львове последние время на машине то понял что вьехать и выехать из Львова со стороны Киева очень проблематично. Своих мозгов нету все копируют.

Какой смысл изобретать свой велосипед , если можно взять готовое решение. У нас всегда любили построить что-то уникальное через опу, а потому думать что с этим всем делать. Например, построили "уникальный" мост Патона, теперь носятся с ним как дурень с писаной торбой.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:09

И это при том, что выхлоп дизельного влияет на экологию менее, чем бензиновый. Воняет сильнее, да.
ledov
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:03

Двигатели на дизеле обладают лучшим КПД, нежели бензиновые двигатели (о чём свидетельствует расход топлива), а значит дизельные двигатели меньше выбрасывают вредных веществ, там происходит более полное сгорание углеводородов. де*** меряют выбросы СО2. Конечно в дизеле их больше, потому как боле полное сгорание! Гораздо вреднее продукты неполного сгорания, коих в бензиновых двигателях больше. Но мы же копируем "опыт" Германии, где уровень образованности населения ниже плинтуса, и подавляющему большинству немцев не понять то, о чём написано выше.
vasyl_diver
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