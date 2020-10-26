RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В яких випадках відеозапис
з приладу ТruCAM не є...

В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:50

В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Дорожній адвокат.

Дивися повний текст В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є допустимим доказом - висновок суду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90978
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:50

страна победившего идиотизма
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 14.11.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: awant і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких...
R2 » П'ят 30 жов, 2020 10:48
1 59
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 10:48
p_a_l
Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція
R2 » Пон 26 жов, 2020 18:01
5 248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 14:45
Grover
По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше -...
R2 » П'ят 23 жов, 2020 15:51
1 92
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 15:51
providnyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.