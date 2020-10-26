Про це пише Дорожній адвокат.
Дивися повний текст В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є допустимим доказом - висновок суду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:50
В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є допустимим доказом - висновок суду.
Зараз переглядають цей форум: awant і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|