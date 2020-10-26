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В яких випадках відеозапис
з приладу ТruCAM не є...

В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:50

В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Дорожній адвокат.

Дивися повний текст В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є допустимим доказом - висновок суду.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:33

Бред, что это за суд???!!!!
Нужно внедрять английское право, где по факту судят, а не по бумажкам.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:05

Вопрос к знающим, а как это происходит в натуре, я за подпись ? Как туда лепится цифровая подпись ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:52

  Igorten написав:Вопрос к знающим, а как это происходит в натуре, я за подпись ? Как туда лепится цифровая подпись ?


Могу только предположить, что суду предоставляется файл с фото/видеозаписью (а не рапечатки на бумажке), подпись которого проверяется на госсайте, например на этом https://ca.informjust.ua/verify
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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