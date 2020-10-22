Трапляються випадки, коли між вкладником і банком виникають спірні питання.
Дивися повний текст Що робити, якщо виникають спірні питання з банком.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:39
Що робити, якщо виникають спірні питання з банком
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Дивися повний текст Що робити, якщо виникають спірні питання з банком.
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