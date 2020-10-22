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Що робити, якщо виникають
спірні питання з банком

Що робити, якщо виникають спірні питання з банком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:39

Що робити, якщо виникають спірні питання з банком

Пропонуємо до обговорення:
Трапляються випадки, коли між вкладником і банком виникають спірні питання.

Дивися повний текст Що робити, якщо виникають спірні питання з банком.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:39

Никогда не связывайтесь с банками. Банки это КАБАЛА.
p_a_l
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