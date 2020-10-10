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Деяким пенсіонерам можуть оформити стаж в подвійному розмірі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:51
Пропонуємо до обговорення:
За загальним правилом, передбаченим статтею 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж зараховується в одинарному розмірі. Проте, для деяких категорій існують винятки.
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