Про це він повідомив на своїй сторінці в facebook.
Дивися повний текст Шмигаль: Середня зарплата у вересні зросла до максимуму з початку року.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:59
Шмигаль: Середня зарплата у вересні зросла до максимуму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Середня зарплата у вересні зросла до максимуму з початку року.
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:00
Новостисты, вы как-то определитесь: так растят зряплата или падает? https://news.finance.ua/ru/news/-/48124 ... ukraintsev
Хотя да, то Нацбанк, а тут премьер-министр. Они из конкурирующих организаций.
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