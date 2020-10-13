RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль: Середня зарплата у
вересні зросла до максимуму...

Шмигаль: Середня зарплата у вересні зросла до максимуму...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:59

Шмигаль: Середня зарплата у вересні зросла до максимуму...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своїй сторінці в facebook.

Дивися повний текст Шмигаль: Середня зарплата у вересні зросла до максимуму з початку року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90984
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:00

Новостисты, вы как-то определитесь: так растят зряплата или падает? https://news.finance.ua/ru/news/-/48124 ... ukraintsev

Хотя да, то Нацбанк, а тут премьер-министр. Они из конкурирующих организаций.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:39

"рад" за Шмыгаля. Хоть у кого-то зарплата выросла.
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року
R2 » Сер 21 жов, 2020 19:21
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 19:24
Мизантрóп
Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали... 1, 2
R2 » Вів 20 жов, 2020 10:32
10 622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 09:46
Мизантрóп
Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо... 1, 2
R2 » Вів 13 жов, 2020 13:17
14 819
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 жов, 2020 14:52
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17435)
02.11.2020 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.