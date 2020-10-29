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Податок на нерухомість
хочуть змінити: до чого...

Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:30

Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть змінити податок на нерухомість.

Дивися повний текст Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого призведуть нововведення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:31

Ну что 73% как вам улучшения???
penkakruzkalk
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:54

Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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