В Україні хочуть змінити податок на нерухомість.
Дивися повний текст Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого призведуть нововведення (інфографіка).
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:30
Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого призведуть нововведення (інфографіка).
Додано: Нед 01 лис, 2020 22:54
Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.
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