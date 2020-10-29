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Податок на нерухомість
хочуть змінити: до чого...

Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:30

Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть змінити податок на нерухомість.

Дивися повний текст Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого призведуть нововведення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:31

Ну что 73% как вам улучшения???
penkakruzkalk
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:54

Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:07

73% бояться не будут. Пусть бояться 27%, т.к. платить будут по полной, а не по льготам. Еще бы и налог на ЗП отредактировал. А то выходит чем больше зарплата, тем меньше налоги. К сведению, ЗП свыше 20тыс грн не облагается налогами. ЗП 20тыс- налоги 5тыс. ЗП 40тыс-налоги 5тыс. И дальше сами думайте , кто платит больше налогов!!!
niknik25011969
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:53

  Scotch написав:Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.

А владельцы хатынок в Конче-Заспе и Козине - нищими и не будут платить налог.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:47

  niknik25011969 написав:73% бояться не будут. Пусть бояться 27%, т.к. платить будут по полной, а не по льготам. Еще бы и налог на ЗП отредактировал. А то выходит чем больше зарплата, тем меньше налоги. К сведению, ЗП свыше 20тыс грн не облагается налогами. ЗП 20тыс- налоги 5тыс. ЗП 40тыс-налоги 5тыс. И дальше сами думайте , кто платит больше налогов!!!


Это в какой стране такие налоги? Можно ссылку на закон?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:37

"Наприклад, якщо ви володієте великою квартирою і вона коштує $60 тисяч, доведеться раз на рік заплатити $600."
маразматики, это цена обычной двушки на оболони в панельном доме...
Slon_Nosov
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