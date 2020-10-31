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Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:30
Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть змінити податок на нерухомість.
Дивися повний текст Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого призведуть нововведення (інфографіка)
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R2
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:31
Ну что 73% как вам улучшения???
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penkakruzkalk
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:54
Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.
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Scotch
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:07
73% бояться не будут. Пусть бояться 27%, т.к. платить будут по полной, а не по льготам. Еще бы и налог на ЗП отредактировал. А то выходит чем больше зарплата, тем меньше налоги. К сведению, ЗП свыше 20тыс грн не облагается налогами. ЗП 20тыс- налоги 5тыс. ЗП 40тыс-налоги 5тыс. И дальше сами думайте , кто платит больше налогов!!!
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niknik25011969
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:53
Scotch написав:
Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.
А владельцы хатынок в Конче-Заспе и Козине - нищими и не будут платить налог.
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Ragnar
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:47
niknik25011969 написав:
73% бояться не будут. Пусть бояться 27%, т.к. платить будут по полной, а не по льготам. Еще бы и налог на ЗП отредактировал. А то выходит чем больше зарплата, тем меньше налоги. К сведению, ЗП свыше 20тыс грн не облагается налогами. ЗП 20тыс- налоги 5тыс. ЗП 40тыс-налоги 5тыс. И дальше сами думайте , кто платит больше налогов!!!
Это в какой стране такие налоги? Можно ссылку на закон?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 12:37
"Наприклад, якщо ви володієте великою квартирою і вона коштує $60 тисяч, доведеться раз на рік заплатити $600."
маразматики, это цена обычной двушки на оболони в панельном доме...
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 02 лис, 2020 13:44
Slon_Nosov написав:
"Наприклад, якщо ви володієте великою квартирою і вона коштує $60 тисяч, доведеться раз на рік заплатити $600."
маразматики, это цена обычной двушки на оболони в панельном доме...
Если ты живёшь в двушке на оболони, то ты элита, плати 600 баксов, или переезжай на периферию )))
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alex_dvornichenko
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