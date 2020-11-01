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Податок на нерухомість
хочуть змінити: до чого...

Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:30

Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть змінити податок на нерухомість.

Дивися повний текст Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого призведуть нововведення (інфографіка).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:31

Ну что 73% как вам улучшения???
penkakruzkalk
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:54

Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:07

73% бояться не будут. Пусть бояться 27%, т.к. платить будут по полной, а не по льготам. Еще бы и налог на ЗП отредактировал. А то выходит чем больше зарплата, тем меньше налоги. К сведению, ЗП свыше 20тыс грн не облагается налогами. ЗП 20тыс- налоги 5тыс. ЗП 40тыс-налоги 5тыс. И дальше сами думайте , кто платит больше налогов!!!
niknik25011969
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:53

  Scotch написав:Сейчас вдруг все пенсионеры станут богатыми,и должны будут платить налог.

А владельцы хатынок в Конче-Заспе и Козине - нищими и не будут платить налог.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:47

  niknik25011969 написав:73% бояться не будут. Пусть бояться 27%, т.к. платить будут по полной, а не по льготам. Еще бы и налог на ЗП отредактировал. А то выходит чем больше зарплата, тем меньше налоги. К сведению, ЗП свыше 20тыс грн не облагается налогами. ЗП 20тыс- налоги 5тыс. ЗП 40тыс-налоги 5тыс. И дальше сами думайте , кто платит больше налогов!!!


Это в какой стране такие налоги? Можно ссылку на закон?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:37

"Наприклад, якщо ви володієте великою квартирою і вона коштує $60 тисяч, доведеться раз на рік заплатити $600."
маразматики, это цена обычной двушки на оболони в панельном доме...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:44

  Slon_Nosov написав:"Наприклад, якщо ви володієте великою квартирою і вона коштує $60 тисяч, доведеться раз на рік заплатити $600."
маразматики, это цена обычной двушки на оболони в панельном доме...

Если ты живёшь в двушке на оболони, то ты элита, плати 600 баксов, или переезжай на периферию )))
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:53

У нас в доме одна квартира должна за коммуналку 130 000 грн. Был суд, присудили взыскать и выселить. И...ничего не происходит. Исполнительной службы и полиции в Украине нет))) С какого перепугу платить 600 баксов???
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:13

Ну бред... Кадастр нужно обновлять постоянно, с учетом того, что жилье имеет свойство ветшать! Та квартира, которая 10 лет назад стоила 60 тыс.у.е., сейчас может быть в плохом состоянии, потому что идет износ коммуникаций, несущих конструкций и т.д., а может, за эти годы там был пожар, а может, дом просел и т.д. А как оценивать жилье на линии разграничения? Которое сейчас разрушено, повреждено, сильно пострадало? Квартира, которая стоила до 14 года 15 тыс.у.е., сегодня стоит 2,5, да и ту еще попробуй продай, значит, ее стоимость упала, так с чего платить налоги??? С документов довоенной поры, когда курс был 1:8 и жизнь другая?
elenastas2012
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