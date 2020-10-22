|
|
Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Відповідні рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Дивися повний текст Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90984
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26
За сверхнормативный стаж прибавка просто жир.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7224
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор