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Ввели додаткові виплати до
пенсій: хто і скільки отримає

Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26

Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Дивися повний текст Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26

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Ratatui
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