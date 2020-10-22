Відповідні рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Дивися повний текст Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26
Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ввели додаткові виплати до пенсій: хто і скільки отримає.
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:52
Членов семей убийц и марадёров Донбасса вообще всяких выплат и имущества лишить будет справедливо. Пусть платят им Потрох и кровавый пастор,а не мы украинцы, которые их презирают.
|