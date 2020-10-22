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Хто з батьків може отримати
цифрове свідоцтво про...

Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:00

Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про...

Пропонуємо до обговорення:
Батьки 7 млн дітей віком до 14 років можуть сформувати цифрове свідоцтво про народження дитини у мобільному застосунку Дія 2.0.

Дивися повний текст Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про народження дитини.
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